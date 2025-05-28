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16:54, 28 мая 2025Экономика

Постсоветская республика запретила экспортировать древесину

Economist: Киргизия запретила экспортировать древесину за пределы ЕАЭС
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock / Fotodom

Киргизия запретила экспортировать древесину за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение, как сообщило издание Economist.kg, приняло правительство этой постсоветской республики.

Срок действия запрета — полгода.

Отмечается, что с момента введения против России санкций Европейский союз переориентировался на поставки древесины из других стран. Киргизия не осталась в стороне от этого процесса. В 2023 году она экспортировала древесины в Евросоюз на 8,8 миллиона долларов. Это превысило значения 2021 года в 6448 раз.

Между тем в Европейском парламенте полагают, что экспорт российской древесины в ЕС продолжается. Однако лес идет через третьи страны — например, через Турцию. В свою очередь Финляндия и Литва уже успели столкнуться с неприятными последствиями прекращения российских поставок.

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