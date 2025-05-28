Постсоветская республика запретила экспортировать древесину

Economist: Киргизия запретила экспортировать древесину за пределы ЕАЭС

Киргизия запретила экспортировать древесину за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение, как сообщило издание Economist.kg, приняло правительство этой постсоветской республики.

Срок действия запрета — полгода.

Отмечается, что с момента введения против России санкций Европейский союз переориентировался на поставки древесины из других стран. Киргизия не осталась в стороне от этого процесса. В 2023 году она экспортировала древесины в Евросоюз на 8,8 миллиона долларов. Это превысило значения 2021 года в 6448 раз.

Между тем в Европейском парламенте полагают, что экспорт российской древесины в ЕС продолжается. Однако лес идет через третьи страны — например, через Турцию. В свою очередь Финляндия и Литва уже успели столкнуться с неприятными последствиями прекращения российских поставок.