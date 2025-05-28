В России рассказали о живучести БМПТ

«Красная звезда»: Российская БМПТ «Терминатор» выдержала восемь ударов дронами

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдержала восемь попаданий дронов-камикадзе и два удара противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) в зоне СВО. О живучести машины рассказал наводчик-оператор с позывным Столин в беседе с «Красной звездой».

«Терминатор» вместе с танком Т-80 и боевой машиной пехоты БМП-3 принимал участие в доставке штурмовиков к позициям на кураховском направлении. После высадки десанта БМП и танк начали отходить под прикрытием БМПТ.

«В это время по ней (БМПТ — прим. «Ленты ру») ударили вражеские ПТУРщики, выжидавшие удобного момента. Две ракеты с небольшим интервалом припечатали "Терминатор" в левый борт. Спустя время экипаж ощутил и третий удар — "камикадзе" пришелся сзади в трансмиссию», — говорится в материале.

После обстрела машина загорелась, но смогла самостоятельно уйти с поля боя. Основные узлы БМПТ защитила динамическая защита. Как пишет издание, башня БМПТ необитаемая, а большая часть боекомплекта находится в нижней части машины. Поэтому «Терминатор» может выдержать множество попаданий.

В апреле в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что комплекс вооружения БМПТ обеспечивает высокую плотность огня для поражения различных типов целей. В арсенал БМПТ входят две автоматические пушки калибра 30 миллиметров, пулемет, четыре противотанковые ракеты «Атака» и два автоматических гранатомета АГ-17Д.