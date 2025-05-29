Агент рассказал о возможном уходе капитана «Краснодара» в клуб АПЛ

Агент Барбоза заявил, что футболисту Сперцяну по силам играть в «Лидсе»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о возможном уходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Барбоза заявил, что в начале футболиста ждет период адаптации, однако ему по силам заиграть в АПЛ. «Если Сперцян будет играть на высоком уровне, то он, безусловно, перейдет в команду из топ АПЛ», — посчитал он.

Ранее портал Transfermarkt представил символическую сборную сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ). Лучшим игроком был назвал Сперцян.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда в заключительном туре РПЛ 24 мая разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.