Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
86:70
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
Даяна Ястремская
Завтра
13:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Завтра
13:30 (Мск)
Томми Пол
Ролан Гаррос (м)
23:06, 29 мая 2025Спорт

Агент рассказал о возможном уходе капитана «Краснодара» в клуб АПЛ

Агент Барбоза заявил, что футболисту Сперцяну по силам играть в «Лидсе»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эдуард Сперцян (слева)

Эдуард Сперцян (слева). Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о возможном уходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Барбоза заявил, что в начале футболиста ждет период адаптации, однако ему по силам заиграть в АПЛ. «Если Сперцян будет играть на высоком уровне, то он, безусловно, перейдет в команду из топ АПЛ», — посчитал он.

Ранее портал Transfermarkt представил символическую сборную сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ). Лучшим игроком был назвал Сперцян.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда в заключительном туре РПЛ 24 мая разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Апелляционный суд США возобновил пошлины Трампа

    Агент рассказал о возможном уходе капитана «Краснодара» в клуб АПЛ

    Раскрыт диалог Макрона с женой после скандальной пощечины

    В Госдепе отказались отвечать на вопрос об участии США в переговорах в Стамбуле

    Мошенники создали фейковый сайт МВД для кражи данных россиян

    На станции метро в Москве заметили задымление

    Тренер назвала способ подтянуть живот перед поездкой на море

    Вучич рассказал об обсуждении с Путиным поставок сербского оружия Украине

    Звезда «Уэнсдэй» без трусов попала на обложку модного журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости