Космонавт оценил шансы человека долететь до Марса

Космонавт Овчинин: Человек долетит до Марса, если выдержит техника

Человек сможет достигнуть Марса, если это позволит космическая техника. Шансы человека долететь до Красной планеты оценил командир 71-й экспедиции на Международную космическую станцию (корабля «Союз МС-26») Герой России Алексей Овчинин. Его слова передает ТАСС.

«Если выдержит космическая техника, то космонавт выдержит точно», — сказал космонавт госкорпорации «Роскосмос».

Овчинин затруднился назвать точные сроки того, когда человек сможет высадиться на поверхность Марса.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

Также в мае президент Российской академии наук Геннадий Красников сказал, что полет на Марс вызывает вопросы из-за слабой изученности влияния заряженных частиц на человеческий организм.