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17:10, 29 мая 2025Наука и техника

Космонавт оценил шансы человека долететь до Марса

Космонавт Овчинин: Человек долетит до Марса, если выдержит техника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Человек сможет достигнуть Марса, если это позволит космическая техника. Шансы человека долететь до Красной планеты оценил командир 71-й экспедиции на Международную космическую станцию (корабля «Союз МС-26») Герой России Алексей Овчинин. Его слова передает ТАСС.

«Если выдержит космическая техника, то космонавт выдержит точно», — сказал космонавт госкорпорации «Роскосмос».

Овчинин затруднился назвать точные сроки того, когда человек сможет высадиться на поверхность Марса.

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Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

Также в мае президент Российской академии наук Геннадий Красников сказал, что полет на Марс вызывает вопросы из-за слабой изученности влияния заряженных частиц на человеческий организм.

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