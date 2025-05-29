Президента WADA переизбрали на новый срок

Президента WADA Витольда Баньку переизбрали на новый трехлетний срок

Президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляка Витольда Баньку переизбрали на новый срок. Об этом сообщается на сайте организации.

Перевыборы прошли ранее 29 мая на виртуальном заседании совета учредителей. Банька был единственным кандидатом. Он будет исполнять свои обязанности три года.

40-летний Банька возглавляет Всемирное антидопинговое агентство с 2020-го. До этого чиновник возглавлял Министерство спорта и туризма Польши. В бытность спортсменом он занимался легкой атлетикой, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал WADA союзником. Он подчеркнул, что Россия не будет изолироваться от международного спорта и вернется на Олимпийские игры.

