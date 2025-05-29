Тренер назвала способ подтянуть живот перед поездкой на море

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала способ подтянуть живот перед поездкой на море. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт рекомендовала сочетать кардио и силовые упражнения. Она посоветовала включить в программу тренировки планку, скручивания и подъемы ног. Кроме того, кардиотренировки, такие как бег, плавание или занятия на эллиптическом тренажере, помогут сжигать лишние калории и подтягивать тело в целом.

Также Соболь заявила, что нужно обратить внимание на режим питья. Употребление достаточного количества воды поможет избежать задержки жидкости в организме и улучшит самочувствие.

Ранее двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.