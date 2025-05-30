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00:22, 30 мая 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью, озвученное ведущим канала «Соловьев Live» Сергеем Марданом. Его слова приводит Sport24.

«Я бы хотел задать вопрос: что вообще за пенсии у нас? С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?» — задался вопросами Тихонов. Тихонов пожаловался на размер пенсий в России, посчитав, что только депутаты могут позволить себе жить хорошо.

Ранее Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость. «Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал ведущий.

До этого Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.

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