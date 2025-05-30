Хирург раскрыл причину уменьшенных губ 54-летней Леры Кудрявцевой

Хирург Свиридов: Лера Кудрявцева сделала операцию по удалению геля из губ

Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл причину уменьшенных губ российской ведущей и актрисы Леры Кудрявцевой. Соответствующий материал публикует «Страсти».

Доктор отметил, что внешность 54-летней знаменитости в последние годы изменилась, приобретая более натуральный вид. Вследствие этого эксперт предположил, что телезвезда сделала операцию по удалению геля из губ.

«Нельзя сказать, что откачали весь гель, так как он равномерно распределяется в тканях, увеличивая их объем. Таких хирургических операций как минимум нужно провести две-три. Вероятно, Лера это и сделала, так как сейчас ее губы смотрятся пропорционально и очень естественно», — допустил он.

По словам специалиста, к таким манипуляциям Кудрявцева прибегла, вероятно, ввиду неоднократного введения большого количества филлеров. «Соединительные ткани разрастаются, губы приобретают неконтролируемый большой размер с участками неровностей, становятся плотными на ощупь», — пояснил Свиридов.

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