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11:33, 30 мая 2025Спорт

Кириленко поделился выводами от жизни в США

Президент РФБ Кириленко заявил, что повзрослел в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью YouTube-каналу олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной поделился, чему его научила жизнь в США.

Бывший баскетболист заявил, что повзрослел в Штатах, так как там у него родились дети и он стал более ответственным. «Здесь ты был все-таки еще молодой парень, который, как мы говорили, с ветром в голове», — поделился он.

Ранее Кириленко назвал плюс отъезда молодых российских игроков в США. Он заявил, что за рубежом россияне смогут получить международный опыт.

Большую часть своей баскетбольной карьеры Кириленко провел в США. После отъезда из России, где до 2001 года он выступал за московский ЦСКА, форвард на протяжении 10 лет играл за клуб «Юта Джас» (2001-2011 годы). Также Кириленко играл за «Миннесоту Тимбервулвс» (2012-2013).

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