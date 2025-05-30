Любовь Успенскую обвинили в оскорблении казахов

Певицу Любовь Успенскую раскритиковали за фразу про слишком продвинутых казахов

Певицу Любовь Успенскую обвинили в ненависти к жителям Казахстана после ее слов о комике Нурлане Сабурове. Скандальное заявление прозвучало в YouTube-проекте «Что было дальше?».

В ходе беседы с участниками комедийного шоу, Успенская заявила, что комик Сабуров «слишком продвинутый для казаха». Такую фразу артистка произнесла после шутки о том, что Нурлан якобы занимается стриппластикой. На неосторожные слова певицы обратил внимание другой участник шоу, Илья Макаров. «Опа, прилетело по национальному признаку!» — отреагировал он.

Высказывание Успенской вызвало критику в казахстанских социальных сетях и на страницах шоу. Некоторые комментаторы считают, что 71-летняя Любовь Залмановна своей фразой намекнула на то, что казахи — не достаточно продвинутый народ. Слова артистки сочли уничижительными даже для откровенного формата «Что было дальше?».

Ранее стало известно, что певица Любовь Успенская опровергла свои слова о народном артисте России Филиппе Киркорове.