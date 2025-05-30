Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 30 мая 2025Путешествия

Турист приехал на курорт вечеринок в Европе и пропал в первую ночь

The Sun: Британский турист пропал в Албуфейре в первую ночь пребывания
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Британский турист приехал на отдых в Албуфейру, Португалия, и пропал без вести в первую же ночь. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 38-летний Грег Монкс Джиллиан из Глазго прибыл на курорт вечеринок в Европе вместе с друзьями 27 мая. Поздно вечером компания отправилась на прогулку, после которой Джиллиан исчез.

Отмечается, что все товарищи мужчины вернулись в комнаты, однако британца с тех пор никто так и не видел. Его семья обратилась в полицию Португалии, а также разместила публикации в соцсетях с просьбой о помощи.

Ранее в аэропорту Квинсленда, Австралия, бесследно исчезла девочка-подросток. Обыски ничего не дали, полиции не удалось найти даже личные вещи туристки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского высказался о возможности встречи с Россией в Стамбуле

    Глава МИД Турции назвал сроки мирного урегулирования на Украине

    В Канаде ввели режим ЧС из-за разрушительных лесных пожаров

    Глава МИД Турции рассказал о подготовке к переговорам России и Украины 2 июня

    «Окончательно закрывшийся» российский банк объявил о возвращении на рынок

    Береговых ракетчиков ВС России защитят от дронов

    Медведев объяснил поиск Зеленским «разговора на троих» с Путиным и Трампом

    Удар российских военных по пункту дислокации ВСУ в Сумской области попал на видео

    Россиянка поселила в квартире 30 змей и 17 белок

    Предсказан сценарий перезагрузки отношений России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости