Турист приехал на курорт вечеринок в Европе и пропал в первую ночь

The Sun: Британский турист пропал в Албуфейре в первую ночь пребывания

Британский турист приехал на отдых в Албуфейру, Португалия, и пропал без вести в первую же ночь. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 38-летний Грег Монкс Джиллиан из Глазго прибыл на курорт вечеринок в Европе вместе с друзьями 27 мая. Поздно вечером компания отправилась на прогулку, после которой Джиллиан исчез.

Отмечается, что все товарищи мужчины вернулись в комнаты, однако британца с тех пор никто так и не видел. Его семья обратилась в полицию Португалии, а также разместила публикации в соцсетях с просьбой о помощи.

Ранее в аэропорту Квинсленда, Австралия, бесследно исчезла девочка-подросток. Обыски ничего не дали, полиции не удалось найти даже личные вещи туристки.