В России прокомментировали взрыв на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии

Карасин: В данных о поставляющих снаряды ВСУ заводах в Сербии надо разобраться

В данных о производящих снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сербских заводах надо разобраться, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал взрыв на таком оборонном предприятии.

«В любом случае надо разобраться во всем и расставить акценты во всей этой истории. Потому что так слету реагировать сложно. Но такие вещи, конечно, запоминаются и откладывают отпечаток на общую атмосферу отношений. Поэтому надо разобраться. Факты — вещь упрямая», — высказался Карасин.

Ранее стало известно, что на сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Валево, который производит снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прогремел взрыв.

29 мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

В свою очередь президент республики Александр Вучич сообщил, что 9 мая он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Киеву. По его словам, страны сформировали совместную рабочую группу для «установления фактов» касательно данной проблемы.

