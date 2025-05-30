Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали взрыв на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии

Карасин: В данных о поставляющих снаряды ВСУ заводах в Сербии надо разобраться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В данных о производящих снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сербских заводах надо разобраться, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал взрыв на таком оборонном предприятии.

«В любом случае надо разобраться во всем и расставить акценты во всей этой истории. Потому что так слету реагировать сложно. Но такие вещи, конечно, запоминаются и откладывают отпечаток на общую атмосферу отношений. Поэтому надо разобраться. Факты — вещь упрямая», — высказался Карасин.

Материалы по теме:
Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы
Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы
9 мая 2025
«Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине
«Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине
29 мая 2025

Ранее стало известно, что на сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Валево, который производит снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прогремел взрыв.

29 мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

В свою очередь президент республики Александр Вучич сообщил, что 9 мая он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Киеву. По его словам, страны сформировали совместную рабочую группу для «установления фактов» касательно данной проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

    Опасность Taurus для России оценили

    Помочившейся на паспорт России оказалась вебкам-модель

    В Госдуме порадовались за первую роль Ефремова после УДО

    Стали известны детали украинского меморандума

    «Милан» вернул тренера-чемпиона

    Силуанов обнаружил у российской экономики антитела

    Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

    В России прокомментировали взрыв на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии

    В Харьковской области назвали преимущество российских войск после взятия Кондрашовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости