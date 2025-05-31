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11:37, 31 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Названы способы защитить детей от вербовки мошенниками в интернете

IT-эксперт Ларин: Родителям необходимо обеспечить контроль за устройствами детей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Чтобы дети не становились жертвами мошенников в интернете, россиянам необходимо контролировать то, каким образом они используют смартфон. Об этом и других способах защитить детей от киберпреступников в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

IT-эксперт предупредил, что мошенники чаще всего нацелены на финансовые махинации и вербовку несовершеннолетних для участия в мошеннических схемах, включая вымогательство личных данных и вовлечение в незаконные действия. Кроме того, злоумышленники часто пытаются получить от детей данные банковских карт их родителей. По словам Ларина, несовершеннолетние становятся легкой мишенью для фишинга, дипфейков и мошенничества с использованием искусственного интеллекта, потому что они доверчивы.

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Эксперт отметил, что для защиты детей от мошенников прежде всего важны доверительные отношения в семье, а также регулярные беседы о рисках в интернете. Также необходимо использовать родительский контроль, выдавать детям отдельные устройства без доступа к взрослым аккаунтам и создавать специальные детские банковские счета с контролем операций.

Дополнительно эксперт призвал обращать внимание на признаки того, что ребенок стал жертвой мошенничества — это могут быть необычные списания со счетов, замкнутость и нежелание делиться новостями. Ларин отметил, что важно с раннего возраста объяснять детям, что в интернете нельзя полностью доверять даже знакомым.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали способы обезопасить смартфон от мошенников. Уточнялось, что для этого нужно регулярно обновлять приложения на устройстве, а также следовать другим советам по безопасности.

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