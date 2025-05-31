Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Финал
Людмила Самсонова
Завтра
12:00 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Ролан Гаррос (ж)
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
00:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 6-й матч
10:03, 31 мая 2025Спорт

Стало известно о миллиардных тратах «Спартака» на выплаты агентам

«Спартак» потратил более миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки

Игроки "Спартака". Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» потратил более миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам за последний год. Об этом стало известно Sport Baza.

Красно-белые в ходе лицензирования предоставили в Российский футбольный союз (РФС) отчет, в котором указано, что представителям игроков и посредникам было выплачено 1 миллиард и 165 миллионов рублей. На втором месте по таким тратам столичный ЦСКА с 535 миллионами. Тройку замыкает «Краснодар» (514 миллионов).

Ранее стало известно о том, что «Спартак» стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). Убыток клуба составил 2,61 миллиарда рублей до налогообложения.

24 мая чемпионом России по футболу впервые в истории стал «Краснодар». «Горожане» в заключительном туре разгромили московское «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Стало известно о миллиардных тратах «Спартака» на выплаты агентам

    Украинский вратарь «Интер Майами» рассказал о поведении Месси вне поля

    В Госдуме предрекли Украине потерю нескольких городов

    Военный суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой

    Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»

    Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

    Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

    Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

    Военкоры сообщили о работе перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости