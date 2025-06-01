Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Кубке России

Игорь Акинфеев в восьмой раз выиграл Кубок России и стал рекордсменом

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Кубке России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее 1 июня армейцы завоевали трофей вместе с голкипером, для которого это восьмая победа в турнире. Акинфеев обошел четверых футболистов, у которых в активе по семь Кубков страны. Со всеми ними он играл за ЦСКА.

В финале Кубка России в сезоне-2024/2025 ЦСКА встречался с «Ростовом». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее армейцы (4:3), Акинфеев отразил один 11-метровый.

Ранее Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры. «Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.