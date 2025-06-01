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14:08, 1 июня 2025Россия

Девушка попала в больницу из-за прыжка с 33-метровой вышки в российском регионе

В Екатеринбурге девушка пострадала при прыжке с 33-метровой вышки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге госпитализировали девушку, которая пострадала при прыжке с 33-метровой вышки. Об этом пишет Е1.

Пострадавшей 20 лет. Как журналистам рассказал источник, инцидент мог произойти из-за слишком длинного страховочного троса.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что у девушки сочетанная травма, она находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, как заявили в издании, следователи выясняют обстоятельства инцидента, а региональная прокуратура проводит проверку.

Уточняется, что вышка находится в парке Чкалова и экстремалы нередко используют ее для прыжков вниз на веревке.

Ранее сообщалось, что британский турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции. Его не удалось спасти.

Перед этим стало известно, что в Перу ирландская туристка во время полета на параплане едва не угодила под колеса машины. Девушка и ее инструктор получили травмы.

Вот это да!
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