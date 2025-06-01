Дина Аверина раскрыла отношение к выступлению россиян на турнирах без флага и гимна

Дина Аверина: Россиянам нужно выступать без флага, если есть возможность

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина раскрыла отношение к выступлению россиян без флага и гимна на международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бывшей спортсменки, атлетам нужно пользоваться любой возможностью, чтобы принимать участие в турнирах. «Неважно, есть флаг и гимн или нет. Все равно все знают, какую страну ты представляешь», — заявила Аверина.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.