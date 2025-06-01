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00:38, 1 июня 2025Россия

МЧС направило дополнительные силы к месту обрушения моста в Брянской области

МЧС: К месту обрушения моста в Брянской области направлены дополнительные силы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте обрушения моста в Брянской области, сообщили в ведомстве.

В район проведения спасательных работ направлены дополнительные силы, а также аварийно-спасательное оборудование и осветительные приборы для проведения работ в темное время суток. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Точное число называется.

По информации ряда каналов, жертвами происшествия стали четыре человека, пострадали более 40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах.

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