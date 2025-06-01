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15:48, 1 июня 2025Спорт

Названы эффективные упражнения на пресс для домашней тренировки

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала эффективные упражнения на пресс для домашней тренировки. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять скручивания, скручивания в стороны, скручивания с поднятыми ногами, планку с прыжками, усложненную планку, а также упражнение «скалолаз». Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди.

Ротач подчеркнула, что упражнения на пресс нужны в первую очередь потому, что сильные мышцы живота — важная часть крепкого корпуса. Это важно для общего здоровья, практически любых движений и устойчивости. Кроме того, упражнения на пресс способствуют улучшению осанки за счет укрепления мышц, поддерживающих позвоночник.

Ранее фитнес-тренер Аманда Капритто назвала лучшие упражнения для активации мышц пресса. Эксперт рекомендовала выполнять скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, скручивания с задержкой, велосипед, звезду, опускание прямых ног, русские скручивания, касание стоп, а также скручивания «лягушка».

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