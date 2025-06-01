Одна из фур с дронами сгорела под Иркутском в результате действий местных жителей

Местные жители смогли уничтожить фуру с дронами в Иркутской области

В результате действий местных жителей в Иркутской области одна фура с FPV-дронами, которую использовали для атаки по российской территории, сгорела. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении указано, что транспортному средству камнями заблокировали «люки» вылетов беспилотников, из-за чего те сдетонировали внутри.

Ранее в Иркутской области попытку местных жителей обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны сняли на видео. Несколько мужчин бросали крупные камни в беспилотники, пытаясь их сбить.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали несколько российских регионов. Дроны были замечены в Мурманской, Иркутской и Рязанской областях.