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06:19, 1 июня 2025Культура

Против еще одного российского актера возбудили уголовное дело за уклонение от армии

РИАН: Против актера Волнова возбудили уголовное дело за уклонение от армии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский актер Всеволод Волнов, наиболее известный зрителю по своей работе в сериале «Плевако», стал фигурантом уголовного дела за уклонение от армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, артист должен был отправиться на прохождение срочной службы по призыву еще в апреле 2025 года, однако не явился на сборный пункт. В результате против него возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Ранее фигурантом аналогичного уголовного дела стал актер Глеб Калюжный. Он на протяжении шести лет скрывался от военкомата и игнорировал повестки, однако в конце мая отправился служить.

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