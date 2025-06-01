Стало известно об угрозе обрушения еще одного пролета моста в Брянской области

В Брянской области существует угроза обрушения еще одного пролета моста, который, по предварительным данным, был подорван, сообщает Telegram-канал Shot.
«Всех людей уводят подальше от места ЧП», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.
По данным Telegram-канала Baza, погибли четыре человека.