Стало известно об угрозе обрушения еще одного пролета моста в Брянской области

Shot: Еще один пролет моста в Брянской области может обрушиться

В Брянской области существует угроза обрушения еще одного пролета моста, который, по предварительным данным, был подорван, сообщает Telegram-канал Shot.

«Всех людей уводят подальше от места ЧП», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

По данным Telegram-канала Baza, погибли четыре человека.