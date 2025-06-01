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23:49, 1 июня 2025Мир

В МИД высказались о ходе расследования подрывов в Брянской и Курской областях

МИД: РФ проводит тщательное расследование подрывов в Брянской и Курской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Российские компетентные органы ведут тщательное расследование подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, его результаты будут обнародованы в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Компетентные органы ведут самое тщательное расследование, и в самое ближайшее время его результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание», — высказались во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Политики обсудили украинский конфликт.

Рубио также выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

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