Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 1 июня 2025Мир

В США предрекли итог новых переговоров по Украине

Аналитик Джонсон: Россия добьется своих целей даже при отказе Украины от условий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон заявил, что Россия добьется своих целей, даже если Украина не станет выполнять ее условия на предстоящих переговорах в Стамбуле. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Джонсона, Киев не согласится на требования Москвы во время нового раунда диалога. В таком случае Россия продолжит свои действия для достижения целей.

«У России есть четкие требования: вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    В США назвали условие для выхода Трампа из переговоров

    В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

    Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось

    Вратарь ПСЖ получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов

    Людей из ПВР в Брянской области оперативно развезли

    Стало известно об успехах российской армии в ДНР

    В США предрекли итог новых переговоров по Украине

    Умерла актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки»

    В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости