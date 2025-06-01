Аналитик Джонсон: Россия добьется своих целей даже при отказе Украины от условий

Бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон заявил, что Россия добьется своих целей, даже если Украина не станет выполнять ее условия на предстоящих переговорах в Стамбуле. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Джонсона, Киев не согласится на требования Москвы во время нового раунда диалога. В таком случае Россия продолжит свои действия для достижения целей.

«У России есть четкие требования: вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.