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21:43, 31 мая 2025Россия

Варенье спасло жизнь жителю Суджи во время украинской оккупации

Житель Суджи рассказал, что варенье спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Житель Суджанского района Владимир Зорин пережил украинскую оккупацию благодаря варенью. Он рассказал телеканалу «Россия 24», что использовал его, чтобы утолить жажду.

По словам мужчины, воды не было, и он был вынужден питаться гречкой, рисом и мукой в сыром виде, так как возможность приготовить еду отсутствовала. Воду ему сперва заменяли компоты и томатный сок, но позже запасы кончились.

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было... Я это варенье доставал, и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Зорин.

Ранее пенсионерка из Суджи рассказала, что решилась на эвакуацию из-за голода.

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