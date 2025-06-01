Варенье спасло жизнь жителю Суджи во время украинской оккупации

Житель Суджи рассказал, что варенье спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ

Житель Суджанского района Владимир Зорин пережил украинскую оккупацию благодаря варенью. Он рассказал телеканалу «Россия 24», что использовал его, чтобы утолить жажду.

По словам мужчины, воды не было, и он был вынужден питаться гречкой, рисом и мукой в сыром виде, так как возможность приготовить еду отсутствовала. Воду ему сперва заменяли компоты и томатный сок, но позже запасы кончились.

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было... Я это варенье доставал, и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Зорин.

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