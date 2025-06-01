Военный эксперт высказался о причинах подрыва моста в Брянской области

Волонтер Живов связал подрыв моста в Брянской области с планами наступления ВСУ

Более рациональным выглядит мнение, что подрыв моста в Брянской области связан с планами ВСУ наступать в российском приграничье, считает волонтер, военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост подорвали.

Эксперт напомнил, что все три с половиной года с начала специально военной операции Украина совершала массовые военные преступления против России. По его словам, немыслимые для цивилизованных стран методы террористической борьбы считаются для Киева нормальными, однако в этот раз подрыв носит прагматичный характер. Живов указал, что для Украины нет смысла срывать переговоры именно таким методом.

«Это, скорее всего, связано с попытками ВСУ в будущем пробовать наступать в брянском приграничье. Таким образом просто изолируется театр военных действий, потому что железные дороги являются ключевыми узлами снабжения у нас и у противника. Поэтому вполне может быть прагматический интерес противника изолировать это движение», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек. Он добавил, что в больницы были доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.