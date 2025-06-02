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10:28, 2 июня 2025Спорт

Чемпион мира высказался о возвращении Овечкина в «Динамо»

Николишин об Овечкине в «Динамо»: Об этом говорят журналисты
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался о возвращении форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в московское «Динамо». Его слова приводит Матч ТВ.

По мнению экс-игрока, об этом говорят журналисты, которым больше нечем заняться. «У Овечкина еще год контракта с "Вашингтоном", когда Александр его отыграет, тогда и будем разговаривать», — добавил он.

30 мая бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев усомнился, что Овечкин будет выступать в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его мнению, определяющим будет конец следующего сезона.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В НХЛ он играет с 2005 года.

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