Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Александр Бублик
0:1
2-й сет
live
Джек Дрейпер
Ролан Гаррос (м)
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Кэмерон Норри
0:2
3-й сет
live
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
18:47, 2 июня 2025Спорт

Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Фетисов заявил, что у него не было иллюзий по поводу допуска России к Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что у него давно не было иллюзий по поводу допуска России. «Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом», — рассказал он.

Ранее 2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России к участию в Олимпиаде-2026. В IIHF заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    В тоннеле России неожиданно появилась огромная «дыра в ад»

    Ракетную опасность объявили в российском регионе после окончания переговоров в Стамбуле

    Влюбленные завтракали в пекарне на греческом острове и оказались под колесами джипа

    В Раде назвали неприемлемым одно условие России в ходе переговоров

    Раскрыт ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов»

    Зеленский попросил денег у Европы после переговоров в Стамбуле

    В европейской стране заявили о желании продолжить энергетическое сотрудничество с Россией

    В России оценили итоги переговоров России и Украины

    Объявлен новый тренер СКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости