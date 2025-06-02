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19:12, 2 июня 2025Экономика

Курсы доллара и евро выросли

ЦБ: Курс доллара повышен до 79,12, а евро — до 90,37 рубля
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

В России выросли курсы таких валют, как доллар, евро и юань. Соответствующее решение принял Центральный банк.

Так, стоимость американской валюты, установленная на 3 июня, выросла до 79,1285 рубля. Что касается евро, то он подорожал до 90,3770 рубля. Юань вырос до 10,9452 рубля.

На 2 июня курсы этих валют составляли: доллар — 78,6171, евро — 89,2512, юань — 10,8897 рубля.

Ранее сообщалось, что 29 мая доллар впервые с мая 2023 года упал ниже 78,5, а евро опустился до 88,95 за единицу.

Как отметила аналитик Наталья Мильчакова, укреплению рубля пока не смогли помешать ни ситуация с ценами на нефть, ни угроза новых американских санкций. Также есть мнение, что резкое ослабление доллара, наблюдаемое в 2025 году, связано со стремлением администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать торговый дефицит.

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