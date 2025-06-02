«Много лосося»: Любимыми продуктами у россиян стали мясо и рыба

Названы любимые продукты россиян. Результаты исследования крупной сети доставки суши и роллов «Много лосося» попали в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе приняли участие 5000 мужчин и женщин со всей России возрастом от 18 до 55 лет. Самыми популярными категориями продуктов у них стали: мясо и рыба (22 процента), бакалея (17) и «молочка» (15). При этом 63 процента респондентов убеждены, что временной период, в который они родились, влияет на их пищевые предпочтения.

Так, у каждого поколения сформировался топ опознавательных продуктов своих сверстников. У зумеров это роллы (21 процент), снеки (21), энергетики (19), бургеры (14) и матча (14). Миллениалы во многом оказались схожи с ними: в их топ-3 тоже вошли энергетики (19), бургеры (11) и снеки (17).

В то же время главными и общими фуд трендами поколений Z и Y стали: роллы (27 и 31 процента), комфорт-фуд (17 и 23) и правильное питание (11 и 17). А вот тенденция на веганскую еду затронула только представителей поколения Z (16). Хитом среди своих сверстников бумеры назвали лапшу быстрого приготовления (34).

Примечательно, что 23 процента зумеров не могут есть блюда без соусов, миллениалы же в целом скептически относятся к нововведениям в меню (31), а бумеры не могут есть основные блюда без хлеба (34) и частенько их запивают (21).

В мае стало известно, что россиян накормят «дикими» ужинами.