Российские бойцы отреагировали на удар ВСУ по Сибири и попали на видео

Участники специальной военной операции (СВО) отреагировали на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сибири. Записанное бойцами видеообращение опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.
О первой массовой атаке украинских беспилотников по Сибири стало известно 1 июня.
«Мы (...) заметили вашу жалкую попытку запугать нас и наши семьи», — заявил на видео один из мужчин, держа в руках автомат. Он заявил, что «очередной Рейх» должен повторить судьбу своих предшественников и добавил, что атака по Сибири лишь сплотит россиян.
«Все ваши жалкие попытки вам не помогут. Мы вас как давили, так давить и будем», — заключил боец.
Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлены беспилотники ВСУ в Сибири. На представленных кадрах видно, как летательное устройство поднимается в небо. Этим возмущается один из местных жителей.