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16:31, 2 июня 2025Экономика

Снижению параллельного импорта в Россию нашли объяснение

Экономист Остапкович: Снижение объемов параллельного импорта укрепляет рубль
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Снижение объемов параллельного импорта в Россию может быть связано с ожиданиями более выгодных цен, так как рубль укрепляется, а значит, поставляемые из-за границы товары дешевеют. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя соответствующее заявление статс-секретаря Минпромторга Романа Чекушова. Его процитировали «Известия».

Остапкович обратил внимание на очень волатильную динамику импорта. Несколько месяцев роста могут сменяться таким же периодом падения. В настоящее время, как полагает экономист, замедление импорта оборачивается укреплением курса российской валюты, так как снижает спрос на иностранную.

В конце апреля стало известно, что в РФ изменился список товаров, которые можно ввозить по схеме параллельного импорта. Речь идет о тех, которые не относятся к лечебным.

В начале года правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею об увеличении штрафов за разглашение схемы ввоза товаров, находящихся под санкциями.

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