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20:05, 2 июня 2025Экономика

Ставки по вкладам в российских банках снова упали

«Финуслуги»: Средняя ставка по трехмесячному вкладу достигла 19,58 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ставки по вкладам в топ-20 российских банков продолжили снижаться. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Финуслуги». Его результаты есть в распоряжении «Лента.ру».

Оказалось, что с 26 мая по 2 июня 2025 года ставки по вкладам в российских банках упали на 0,05-0,15 процентных пункта. В расчетах использовались вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три и шесть месяцев, а также на год. Сейчас средняя ставка по трехмесячному вкладу дошла до 19,58 процента, по полугодовому — до 19,27 процента, а по годовому — до 18,58 процента. Максимальную ставку предлагают по трехмесячному вкладу (21 процент), а минимальную — по годовому вкладу (15,03 процента).

Ранее появился прогноз, согласно которому жители РФ откажутся класть деньги в банки, если ставки снизятся. После того как средняя ставка упала с 21,5 до 19,5 процента, приток средств уже уменьшился. Некоторые эксперты считают, что уже пришло время снимать деньги с накопительных счетов и инвестировать в более привлекательные инструменты.

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