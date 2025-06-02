В Петербурге волонтеры спасли щенка со стрелой в шее

В Петербурге волонтеры спасли четырехмесячного щенка со стрелой в шее

В Санкт-Петербурге волонтеры спасли четырехмесячного щенка со стрелой в шее. Об этом сообщает фонд помощи животным «Северный медведь» в соцсети «ВКонтакте».

Раненую собаку заметили в Волосовском районе города. Несмотря на рану, щенок не подпускал к себе спасателей. Спустя некоторое время его удалось поймать и отвезти к ветеринарам, которые благополучно вытащили метательный снаряд.

В мае депутаты направили в Правительство России законопроект об обязательной психиатрической экспертизе для обвиняемых в живодерстве. Авторы инициативы считают, что жестокое обращение с животными может являться признаком серьезных психических отклонений и предвестником насильственных преступлений против людей. Экспертиза позволит на ранних этапах выявлять склонность к насилию, что поможет защитить общество.