Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 2 июня 2025Экономика

В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

Shot: В продающихся в Московской области хинкали «Ложкарев» нашли листерии
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom  

В продающихся в Подмосковье хинкали «Ложкарев» нашли листерии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бактерии обнаружили в продукции, которая представлена на полках «Магнита», «Ленты» и других крупных магазинов. Листерии нашли по итогам проверки проб, которые отобрали на предприятии в Московской области. Вызываемый ими листериоз отличается такими симптомами, как тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура. Производителю назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в ветчине «Владимирского стандарта» нашли следы противовоспалительного медикамента — диклофенака. В индейке производителя ООО «Индюшкин двор» (дочерний бренд «Индилайт») обнаружили превышение лекарственного препарата — монензина, а в молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» подтвердили использование ферментного препарата трансглютаминазы (мясного клея, фермента, который изменяет структуру белков, снижая себестоимость производства мясной продукции).

Также проверка показала, что привезенные из Белоруссии в РФ курица и сыр оказались заражены кишечной палочкой. Нарушения санитарных норм вскрылись у производителей из соседней республики, «Смолевичи бройлер» и «Смолевичи молоко». В их продукции нашли бактерии группы кишечной палочки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

    Стало известно об уничтожении украинского пункта БПЛА

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости