В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

Shot: В продающихся в Московской области хинкали «Ложкарев» нашли листерии

В продающихся в Подмосковье хинкали «Ложкарев» нашли листерии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бактерии обнаружили в продукции, которая представлена на полках «Магнита», «Ленты» и других крупных магазинов. Листерии нашли по итогам проверки проб, которые отобрали на предприятии в Московской области. Вызываемый ими листериоз отличается такими симптомами, как тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура. Производителю назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в ветчине «Владимирского стандарта» нашли следы противовоспалительного медикамента — диклофенака. В индейке производителя ООО «Индюшкин двор» (дочерний бренд «Индилайт») обнаружили превышение лекарственного препарата — монензина, а в молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» подтвердили использование ферментного препарата трансглютаминазы (мясного клея, фермента, который изменяет структуру белков, снижая себестоимость производства мясной продукции).

Также проверка показала, что привезенные из Белоруссии в РФ курица и сыр оказались заражены кишечной палочкой. Нарушения санитарных норм вскрылись у производителей из соседней республики, «Смолевичи бройлер» и «Смолевичи молоко». В их продукции нашли бактерии группы кишечной палочки.