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13:34, 2 июня 2025Мир

В Турции рассказали о надеждах на результаты переговоров России и Украины

Турция надеется, что диалог в Стамбуле приведет к встрече Путина и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция надеется, что диалог делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече [Путина и Зеленского]. Но пока рано об этом говорить», — отметили в ведомстве.

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

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