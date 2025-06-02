В Турции рассказали о надеждах на результаты переговоров России и Украины

Турция надеется, что диалог в Стамбуле приведет к встрече Путина и Зеленского

Турция надеется, что диалог делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече [Путина и Зеленского]. Но пока рано об этом говорить», — отметили в ведомстве.

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.