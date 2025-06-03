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07:45, 3 июня 2025Путешествия

Блогерша сравнила отношение мексиканцев и россиян к алкоголю фразой «стыдно за нас»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Российская тревел-блогерша Марина Ершова сравнила отношение мексиканцев и соотечественников к алкоголю фразой «стыдно за нас». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что россияне пьют алкоголь в больших количествах, чтобы справиться с проблемами, а мексиканцы предпочитают принимать спиртное исключительно для настроения. «Я побывала во многих странах, но в Мексике я впервые увидела, что алкоголь может быть частью культуры, но не бедствием», — добавила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о восторге мексиканских женщин перед русскими мужчинами. Она отметила, что их привлекает внешность чужеземцев с бледной кожей и светлыми волосами.

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