Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили через 2 часа после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили более чем через два часа после приостановки. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

О перекрытии движения по переправе стало известно ранее во вторник, 3 июня, в 15:23 по местному времени (совпадает с московским). Причина приостановки движения при этом названа не была. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в этот же день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Украина попыталась совершить теракт на Крымском мосту. Авторы поста выложили видеозапись подводного взрыва якобы в районе одной из опор. При этом изначально ролик разместили украинские спецслужбы.

В предыдущий раз движение по Крымскому мосту временно останавливали в 6 утра того же дня.