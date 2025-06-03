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13:39, 3 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие тренажеры для покупки домой

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала тренажеры, которые лучше всего подходят для покупки домой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, для максимального результата и здоровья следует комбинировать кардио и силовые тренировки. Для нагрузок первого вида Яблокова рекомендовала приобрести беговую дорожку, велотренажер, степпер или эллипсоид.

Для силовых тренировок подойдут сборные гантели и штанга. «Этот вариант очень компактный. Вы можете под себя подбирать весовую нагрузку и собирать различный вес. После занятий все это убирается обратно в ящик или в шкаф», — отметила тренер.

Ранее Яблокова дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем. По ее словам, в пробке можно сделать легкую зарядку.

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