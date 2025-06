Легендарный спортсмен похвастался бутылкой водки с ампутированной частью его тела внутри

Британский игрок в дартс Бобби Джордж рассказал о бутылке водки с его пальцем

Британец Бобби Джордж, легендарный игрок в дартс, похвастался необычным сувениром с ампутированным пальцем ноги. Историю его появления он рассказал в автобиографии Still Here! The King of Bling, пишет Daily Mail.

По словам 79-летнего спортсмена, в 1999 году ему ампутировали четыре пальца на ноге по медицинским показаниям. Из-за генетического заболевания они стали деформироваться: мужчине было тяжело носить обувь и ходить, не теряя равновесие. «В некоторые дни было так больно, что, если бы у меня был достаточно острый нож, я бы сам их отрубил», — вспомнил Джордж.

После операции мужчине разрешили забрать один палец с собой. Врач не смог дать Джорджу формальдегид, в котором обычно хранят части тела, поскольку тот был ядовит, но посоветовал положить палец в бутылку водки. Так он и сделал.

Джордж рассказал, что обычно никто не верит, что у него нет пальцев, пока он не снимает носки. Ему нравится показывать необычную бутылку новым гостям и в шутку предлагать им выпить ее содержимое. «Это также означает, что на протяжении многих лет, если меня нет дома какое-то время, и моя жена Мари скучает по мне, она всегда может пососать мой палец ноги!» — пошутил Джордж.

Бобби Джордж стал известен в 1980-х не только как сильный игрок, но и как эксцентричный шоумен. Его образ «Короля гламура» фактически популяризировал дартс.

Ранее сообщалось, что житель Румынии украл из больничного морга три ноги и скрылся. На допросе мужчина заявил, что перепутал конечности с пластиковыми бутылками, которые хотел сдать на переработку.