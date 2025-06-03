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16:14, 3 июня 2025Силовые структурыЭксклюзив

Генерал ФСБ высказался о поиске причастного к атаке дронов из фур мужчины

Генерал ФСБ Михайлов: Найти причастного к атакам Тимофеева будет не очень сложно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Найти подозреваемого в причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронами из фур будет не очень сложно, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. О возможном местоположении разыскиваемого уроженца Донецка Артема Тимофеева специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Найти его будет не очень сложно. Он как-то где-то проявится, обязательно. Вопрос только в том, что как его оттуда достать. Если он сидит на территории Украины, то его мы не вытащим. Либо он уже находится в какой-то нейтральной стране, откуда выдачи нет», — предположил Михайлов.

Также генерал-майор ФСБ в отставке отметил, что в подготовке атак должны были принимать участие еще люди, помимо Тимофеева.

«Не один же он переносил [дроны], правильно? Не один же он делал эту сложную крышу, чтобы она открылась в нужный момент? Поэтому, конечно, тут надо разбираться и разбираться. Слишком много людей были задействованы. Надо к этому отнестись предельно жестко. С этой темой надо разбираться», — заключил он.

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Ранее появилась информация, что разыскиваемый за причастность к атакам дронов на военные аэродромы Тимофеев уехал из России в Казахстан. Мужчина вместе с супругой Екатериной пересек границу 28 мая. Соответствующий пост выложила в своем Telegram-канале жена Тимофеева.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев. Водители рассказали, что именно он давал им указания.

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