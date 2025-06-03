На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, который был перекрыт более двух часов, возобновили. Об этом сообщает инфоцентр мониторинга ситуации на мосту в Telegram.

Информация о перекрытии моста была опубликована в 15:23 по московскому времени. Причины ограничений не назывались. Граждан просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о «вражеской активности» у берега полуострова в акватории Черного моря. Однако он не привел каких-либо подробностей.

До этого российские военкоры заявили, что 3 июня Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост. Они опубликовали распространяемое украинскими пресс-службами видео с подводным взрывом якобы в районе одной из опор. Эта информация официально не подтверждена.