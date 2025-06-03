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17:57, 3 июня 2025Россия

На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба «Росавтодор»

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, который был перекрыт более двух часов, возобновили. Об этом сообщает инфоцентр мониторинга ситуации на мосту в Telegram.

Информация о перекрытии моста была опубликована в 15:23 по московскому времени. Причины ограничений не назывались. Граждан просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о «вражеской активности» у берега полуострова в акватории Черного моря. Однако он не привел каких-либо подробностей.

До этого российские военкоры заявили, что 3 июня Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост. Они опубликовали распространяемое украинскими пресс-службами видео с подводным взрывом якобы в районе одной из опор. Эта информация официально не подтверждена.

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