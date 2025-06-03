Россияне сбили часть атаковавших иркутский аэродром дронов ВСУ из охотничьих ружей

Mash: Россияне сбили из ружей минимум пять атаковавших иркутский аэродром дронов

Жители Усольского района Иркутской области сбили из охотничьих ружей минимум пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших местный аэродром в воскресенье, 1 июня. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, беспилотники двигались на уровне второго этажа, держа высоту примерно в 2,5 метра. Одним из первых дроны заметил местный студент, который сразу вернулся домой за ружьем и на квадроцикле быстро добрался до места пролета аппаратов, где уже находились другие мужчины с оружием.

По информации издания, россияне разделились на группы и открыли огонь по беспилотникам. С их слов, было страшно, так как дроны пролетали прямо над головами.

Ранее в сети появились кадры из Иркутской области, на которых видно, как очевидцы бросают в вылетающие из фуры беспилотники крупные булыжники. Кроме того, несколько мужчин залезли на грузовик, чтобы помешать дронам оттуда. Местные власти захотели поощрить попытавшихся препятствовать атаке граждан.

Об атаке ВСУ на российские военные аэродромы стало известно 1 июня. По данным Минобороны России, под удар попали объекты в Мурманской и Иркутской областях, где были повреждены несколько единиц авиатехники. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отражены.