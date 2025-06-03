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21:27, 3 июня 2025Россия

В Госдуме призвали прицельно ответить Киеву на теракты

Депутат Шеремет призвал использовать израильский опыт в борьбе с терактами СБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

России стоит использовать израильский опыт в борьбе с терактами Службы безопасности Украины (СБУ), заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом пишет News.ru.

По словам политика, Киев полностью обесценил усилия по мирному урегулированию, и теперь Москва должна дать прицельный ответ. По мнению депутата, сейчас инициатива принадлежит России.

«Сегодня мяч на нашей стороне. Его нужно вернуть прицельно и выверенно, дождавшись, когда киевский режим вылезет из своих нор и укрытий. Взять на вооружение эффективные израильские методы ведения боевых действий», — призвал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия даст «неумолимый и несимметричный» ответ на атаки Вооруженных сил Украины гражданских объектов в РФ.

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