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20:01, 3 июня 2025Спорт

В IIHF ответили на вопрос об участии сборной России в чемпионате мира-2027

IIHF в феврале 2026-го обсудит возможность участия россиян в ЧМ-2027
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос об участии сборной России в чемпионате мира-2027. Его слова приводятся на сайте организации.

Тардиф заявил, что IIHF обсудит возможность участия россиян в ЧМ-2027 в феврале 2026-го. «Нам нужно заранее все планировать: распределение групп, расписание матчей, а также организацию билетной программы. Все это начинается сразу после окончания текущего турнира», — отметил он.

4 февраля IIHF приняла решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года из соображений безопасности. Позднее стало известно, что команда пропустит Олимпийские игры-2026.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

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