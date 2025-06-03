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17:29, 3 июня 2025Силовые структуры

В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

Отец отравившихся под Красноярском детей подаст в суд на производителя дихлофоса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярском крае на судебном процессе по уголовному делу Дмитрия Виноградова, четверо детей которого отравились дихлофосом, вскрылись новые подробности произошедшей трагедии. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката подсудимого.

На суде выяснилось, что в инсектицидном средстве было вещество, которое усиливает отравляющий эффект. Юрист отметил, что обычное проветривание не поможет очистить воздух в помещении после обработки. Для нейтрализации вредного воздействия необходима более тщательная уборка — мытье стен и стирка штор, однако в инструкции к препарату нет соответствующих указаний.

В связи с этим Виноградов, который обрабатывал жилье накануне трагедии, намерен подать иск к производителю дихлофоса «Варан».

На суде он рассказал, что не проветрил дом после использования инсектицидов, но полностью свою вину не признал.

Об отравлении красноярской семьи стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия.

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