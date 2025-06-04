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01:07, 4 июня 2025Россия

К месту задержания «Мерседеса» в Москве приехал автозак

К месту задержания «Мерседеса» в Москве стягиваются автомобили полицейских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Все больше полицейских машин стягиваются на Киевское шоссе, где задержали черный «Мерседес» со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, похитили бизнес-коуча Арега Щепихина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что полицейские перекрыли минимум две полосы дороги. Автомобиль предполагаемых похитителей заблокирован со всех сторон машинами стражей порядка. Всего на месте находятся шесть машин ДПС и один автозак.

Ранее сообщалось, что похитителей Щепихина задержали. При этом самого бизнес-тренера в машине не было. Полицейские организовали проверку по факту случившегося.

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