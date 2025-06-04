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09:42, 4 июня 2025Россия

Мать похищенного в Москве бизнес-тренера рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать бизнес-тренера Щепихина последний раз общалась с ним в вечер похищения
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Мать бизнес-тренера Арега Щепихина, похищенного 3 июня на Ярославском вокзале Москвы, последний раз разговаривала с сыном примерно за час до появления сообщений о произошедшем. Об этом женщина рассказала в беседе с Msk1.ru.

По словам собеседницы издания, она узнала о похищении из соцсетей и была шокирована. «Общалась в последний раз с Арегом сегодня в девять вечера. Ничего необычного не было, это был разговор мамы и сына. Настроение у него было, как всегда. Он старается меня не тревожить без повода, спрашивал, как дела и здоровье у меня», — поделилась женщина.

Она добавила, что видела записи, где Щепихин «жаловался на кого-то», но не знает, на кого именно.

Ранее женщина рассказала, что бизнес-коуч стал резко негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе. Мать Щепихина подчеркнула, что он не участвовал в конфликте между Арменией и Азербайджаном, но следил за событиями и сильно переживал их итоги.

О похищении Щепихина стало известно вечером 3 июня. Неизвестные бородатые мужчины схватили его на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, а затем затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Как выяснилось, этот же автомобиль замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева.

Позже водителя и пассажиров Mercedes задержали в районе Киевского шоссе. Они назвали себя росгвардейцами и предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. При этом самого Щепихина в машине не оказалось.

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