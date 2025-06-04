Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:08, 4 июня 2025Россия

Российский посол заявил о попытках Киева вынудить Москву прекратить переговоры

Мирошник: Киев вынуждает Москву прекратить переговоры, совершая теракты в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Киев, перешедший к терактам на территории России, вынуждает Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

По его словам, украинская сторона, совершая теракты на территории РФ, пытается вынудить Москву прекратить переговоры. По мнению посла, переговоры для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения — подобно смерти.

«Организуя эти теракты и атаки в России, Киев вынуждает Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании», — подчеркнул он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина стремится избежать прямого диалога с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Рекордно длинная магнитная буря закончилась

    Российский посол заявил о попытках Киева вынудить Москву прекратить переговоры

    К месту задержания «Мерседеса» в Москве приехал автозак

    Сабрина Карпентер в обнажающих ягодицы шортах попыталась поймать машину на обочине

    Зеленского позвали в Гаагу

    Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

    Полицейские начали проверку по факту похищения бизнес-коуча в Москве

    МЧС объявило ракетную опасность на Черноморском побережье

    В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости