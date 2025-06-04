Мирошник: Киев вынуждает Москву прекратить переговоры, совершая теракты в России

Киев, перешедший к терактам на территории России, вынуждает Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

По его словам, украинская сторона, совершая теракты на территории РФ, пытается вынудить Москву прекратить переговоры. По мнению посла, переговоры для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения — подобно смерти.

«Организуя эти теракты и атаки в России, Киев вынуждает Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании», — подчеркнул он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина стремится избежать прямого диалога с Россией.

