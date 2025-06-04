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11:41, 4 июня 2025Путешествия

Россиянам предложили авиабилеты от тысячи рублей

«Победа» предложила россиянам авиабилеты от 1 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Российским пассажирам предложили авиабилеты от 1 тысячи рублей. Такие цены представил лоукостер «Победа» в своем Telegram-канале.

Компания уточнила, что дешевые направления можно забронировать с тарифами «Максимум» и «Выгодный», если ввести промокод BILETO. Он активен до 10 июня и распространяется на все полеты до 31 июля включительно.

Так, по цене от 999 до 4 тысяч рублей можно улететь из Калининграда в Санкт-Петербург, из Сочи в Самару и Казань, из Москвы в Мурманск, из Минска и Даламана в Москву, из Махачкалы в Дубаи и Абу-Даби.

Ранее российским туристам предложили 50-процентные скидки на проживание в отелях популярной мусульманской страны — речь идет о Катаре. Благодаря таким ценам отдыхающие смогут позволить себе премиальные отели летом 2025 года, отмечают эксперты.

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